Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Koç'un yardım talebi üzerine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkiklerinin tekrar yapıldığını ve Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde;

Bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördük. Videoda Covid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir genç yardım istiyordu. Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış. Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri tekrar yapıldı, Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için birlik olalım.

BARIŞ YARKADAŞ'IN ALGI OPERASYONU ÇABUK SÖNDÜ

Terör örgütü PKK ağzıyla devleti hedef alan konuşmalarıyla bilinen CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ensari Koç üzerinden yine devleti hedef aldı. "Bir COVİD hastasının feryadı: 'Hastanenin önünde yatıyorum..." diye paylaştığı yalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı video ile kısa sürede ortaya çıktı.

"COVID-19 HASTASIYIM, KİMSE BANA YARDIM ETMİYOR" DEMİŞTİ

Yarkadaş'ın paylaştığı haberde Ensari Koç koronavirüse yakalandığı için işinden kovulduğunu ve gidecek hiçbir yeri olmadığını söyleyerek "Bir yere gidemiyorum, şu an hastanenin önündeyim. Rahatsızım, nefes almakta zorlanıyorum, sürekli öksürüyorum, başım ağrıyor, halsizim. Kimse bana yardım etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.