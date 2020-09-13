Görüntülerde denizin çöplük haline geldiği ve kanalizasyon atıklarının suyun üzerinde yüzdüğü görülüyor.

AĞIRIMA GİDİYOR

Fethiye'de yaşayan Recep Topçu şunları söyledi: "Ben Fethiye'nin yerlisi olarak yıllardır balık avlamaya çıkarım. Bu pazar gün öğlenden sonra balık avlarken Gemiler koyundan Ölüdeniz plajına doğru ilerledim. O koyların yok oluşu bu halde olmaları bu topraklarda yetişen buralardan karnımıza doyuran bu memleketin evladı olarak bu şekilde görmek inanın çok ağrıma gitti. Çünkü bizler burda yetişdik, biz buraları pırıl pırıl görmeye alışık. Bu şekilde görmeye alışık değiliz.

KÖRFEZ EKMEK TEKNEMİZ

Bizlerin ekmek teknesi, gelir kaynaklarımız bu koylar, Bu kadar yüksek mevlalarda çevre temizlik vergisi, kanalizasyon atık parası öderken bunların bu halde olmasını hak etmedik, edemeyiz. Çünkü bedelini belediye ödüyoruz. Bir yerde teknelerin pisliği, bir yerde denizde kocaman karpuz atmışlar, maskeler poşetler onların görüntülerini çekmedim bile. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne kanalizasyon katkı paylarını yüksek mevlada ödüyoruz, asla bu manzaraları hak etmiyoruz.