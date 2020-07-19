Tatil cennetinde deniz çöplüğe döndü! CHP'li belediye seyretti

PEKİ FETHİYE KÖRFEZİ'NİN YAŞAYABİLMESİ İÇİN ÇÖZÜM NEDİR?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik çözümü 3 aşamada özetledi.

Özçelik, "Kirleticiler ve kirletici kaynaklar alana ve zamana bağlı değişkenlerdir. Farklı parametreler için farklı noktalarda sürekli ölçümler yapmadan kirleticinin kaynağı hakkında bilimsel bir yorum yapmak mümkün değildir" dedi.

Özçelik şöyle devam etti: "Özellikle, arıtma tesisinin yetkili kurumlar tarafından sürekli olarak izlendiği, tarımsal faaliyetlerin sınırlı olduğu, su kanallarına endüstriyel atık deşarjının hala gözle görüldüğü ve paket arıtmaların görünürde arıtma çamur bertarafı yapmadığı düşünüldüğünde doğru bilgi ve ölçümlere ulaşmanın oldukça sorunlu olduğu aşikar olarak gözükmektedir."

Özçelik, "Kirletici ve kaynakları tespit edildikten sonra sorun kaynağında çözülmelidir. Kirlilik akışının durdurulduğu anda körfezin taban temizliği kolaylıkla yapılabilecektir. Tüm bunların ayrıntılı bir bilimsel rapor ve rapor sonrasında ortaya çıkabilecek bir yol haritası ile saptanabilir" diye konuştu.