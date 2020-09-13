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    • 13.09.2020 22:58
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ağır hasta sayısı artışı uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek uyardı. paylaşımında "Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım." dedi.

    Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek uyardı.

    paylaşımında "Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım." dedi.

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