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    • 13.09.2020 22:10
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    Meteorolojiden 15 il için kritik yağış uyarısı!

    yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. , , Uşak, , , , Bolu, , , ve çevreleri ile 'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteorolojiden 15 il için kritik yağış uyarısı!

    , , Uşak, , , , Bolu, , , ve çevreleri ile 'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, ve çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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