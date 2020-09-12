'MADEM YETKİ ALANINDA DEĞİL, NEDEN VERGİLERİMİZİ ORAYA ÖDÜYORUZ'

Tek isteklerinin arazilerindeki kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kalıcı çözüm olduğunun altını çizen Gür, "Gördüğümüz kadarıyla Gaziemir İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, buradaki yetki alanlarını unutmuş. Kaçak molozlar hala bu alanda ve bölge de Gaziemir'e aittir. Sınırlarla ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp, buraya çözüm bulmalarını istiyoruz. Vergisini aldığı bir alanın sınırları dışında olduğunu açıklamak üzücüdür. Madem bölge Gaziemir Belediyesi'nin yetki alanı içinde değil, neden vergilerimizi oraya ödüyoruz? Biz yalanlama değil, alandaki molozların kaldırılmasını bekliyorduk.

Aradan günler geçmesine rağmen bölgedeki molozun temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmadı. Konu sınır tartışması değil, moloz dökümünün engellenmesi. Uzundere sakinleri olarak bu saatten sonra Gaziemir Belediyesi'ne yetki alanlarını anlatacak değiliz. Diyelim ki arazi Gaziemir sınırları içinde değil. Burası böyle mi kalacak? Sığ tartışmaları bırakıp, bu çirkin hikayeyi sonlandırmalarını istiyoruz" dedi.