KPSS ÖABT sınav yerleri sorgula! 20 Eylül KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 20 Eylül tarihinde yapılacak sınavda, öğretmen olmak isteyenler giriş yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla KPSS ÖABT sınav yerlerinin erişime açıldığı duyuruldu. İşte, KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı!
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.
KPSS ÖABT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.