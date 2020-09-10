KPSS ÖABT sınav yerleri sorgula! 20 Eylül KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından ÖABT sınavı için geri sayım başladı. 20 Eylül tarihinde yapılacak sınavda, öğretmen olmak isteyenler giriş yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla KPSS ÖABT sınav yerlerinin erişime açıldığı duyuruldu. İşte, KPSS ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı!

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.