Devlet Bahçeli: Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama gibi bir gaflete düşmüşlerse çok büyük bir hataya düşmüşlerdir. Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından İYİ Parti kalkamaz, herkes ayağını denk alsın.

Kopmalar olur mu bilmiyorum, bizden koptuklarını biliyoruz bize dönerler mi bilemiyoruz. Ama şu kesin ki aralarında bazı isimlerin MHP ile bağları tamamen kesilmiştir.