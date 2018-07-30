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'den 'ın gafına ilk yanıt

lideri , Genel Başkan Yardımcısı 'ın "Liderimiz Bahçeli" açıklaması hakkında ilk kez konuşurken "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın." ifadelerini kullandı.

Bahçeliden Koray Aydının gafına ilk yanıt

: Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama gibi bir gaflete düşmüşlerse çok büyük bir hataya düşmüşlerdir. Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından kalkamaz, herkes ayağını denk alsın.

Kopmalar olur mu bilmiyorum, bizden koptuklarını biliyoruz bize dönerler mi bilemiyoruz. Ama şu kesin ki aralarında bazı isimlerin ile bağları tamamen kesilmiştir.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 15:25
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