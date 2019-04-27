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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 16:00

karıştı! Tepe yönetimi Akşener'i suçluyor

ile yerel lerde de ittifak kuran 'nin tepe yönetimi birbirini suçluyor. Genel Başkan Yardımcıları ve Musavat Dervişoğlu, 'i CHP'ye fazla taviz vermekle suçlarken, Akşener cephesi ise bir grubun ekipçilik yaptığını belirtiyor.

İyi Parti karıştı!

31 Mart lerinde ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan karıştı.

AKŞENER SUÇLANIYOR
Partinin Genel Başkan Yardımcıları ve Musavat Dervişoğlu, Genel 'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, ve 'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

ADAMCILIK TEPKİSİ
Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

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