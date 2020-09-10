Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SKANDAL SÖZLERLE İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.

Konuşmanın ardından, imam hatip mezunları ve toplumun birçok kesimi Mütercimler'e sert tepki gösterdi. İmam hatip mezunları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mütercimler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Gelen tepkiler üzerine başka bir televizyon kanalının yayınına video konferansla bağlanan Mütercimler, imam hatip okullarına ve mezunlarına hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Benim yanlışım nerede oldu biliyor musunuz? O cümleyi kurmadan yine uzun uzun o konuşmaları yineleyerek o konuşmayı yapmalıydım. Bir anda izleyici bunu nasılsa anlar, stüdyodaki herkes anladı... Birilerinin bunu alıp köpürtecekleri aklıma gelmedi. Köpürtmek hakları mı? Hakları. Çünkü o okuldan mezun olmuşlar. O cümleyi alırsanız, 'Bana hakaret ediliyor" sonucu çıkar. Bir öğretmen olarak şunu söylüyorum; O yayınlanmış bölümü dinleyip, kalbi kırılan, üzülen, 'Erol Mütercimler'den bu nasıl çıkar.' diye üzülmüş bütün imam hatip lisesi mezunlarından ve şu an öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum. Onları üzdüğüm için, bir öğretmen olarak okul ve öğrenciler için böyle bir cümlenin sarf edilip bana bağlanmış olmasından dolayı çok üzüldüm."