KPSS lisans sınavı soru cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS soru cevapları ne zaman yayınlanacak?

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2020 sınav takvimine göre 2020 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde duyurulacak.

" Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.