KPSS lisans sınavı soru cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS soru cevapları ne zaman yayınlanacak?

2020 KPSS soru cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS lisans sınavı soru cevapları yayınlandı mı? KPSS soru cevapları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den son dakika KPSS soru cevapları açıklaması geldi. 6 Eylül'de gerçekleşen sınavın ardından gözler soru kitapçıklarını yayınlayacak ÖSYM'ye çevrilmişti. KPSS soru cevapların ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.
KPSS SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınavın üzerinden 4 gün geçmesinin ardından soru cevaplar henüz yayınlanmadı. onuyla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Değerli KPSS Adaylarımız,
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2020 sınav takvimine göre 2020 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde duyurulacak.
" Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
"Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve
KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir"
ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.