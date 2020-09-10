İlhan, Ankara'da yaşayanların yazın memleketlerine ve kısmi olarak da tatil beldelerine gittiğini, bu durumun da enfekte kişi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.

"KURALLARA UYMAKTA ZORLANILDIĞI YERLERDE DEVLETİN KISITLAMAYA GİTMESİ KAÇINILMAZ OLACAK"

Prof. Dr. İlhan, seyahat dönüşü herkesin kendini karantinaya alması gerektiğinin altını çizerek, kendini Kovid-19 pozitif olan bin kişi ile temasta olmuş farz ederek en az 5 gün süreyle çevresinden izole etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karantinayı çalışma hayatının içinde olan kişiler uygulamayamadığında, mutlaka fiziksel mesafe, maske, hijyen kuralına uyum içinde hareket etmesi ve olabildiğince kalabalık ortamlara girmekten kaçınması gerektiğini dile getiren İlhan, bu şekilde hem kendilerini hem de çevresindekileri koruyabileceklerine işaret etti.