Haliç Üniversitesi, Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında, 'İmam Hatip Liseleri' ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Saraç'ın ilgili üniversitenin mütevelli heyeti başkanı ve rektörü ile dün yaptığı görüşmeler neticesinde Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler hakkında üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.

EROL MÜTERCİMLER NE DEDİ?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

TEPKİLERİ VE SUÇ DUYURULARINI GÖRÜNCE U DÖNÜŞÜ YAPTI!

İmam Hatiplileri hedef alan skandal açıklamalarının ardından gelen tepkileri ve suç duyurularını gören Erol Mütercimler, u dönüşü yaptı. Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.

İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.