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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

    AA
    Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit generalin 72 yaşındaki annesi Esma Erdoğan ile telefonda görüştü. Şehit generale Allah'tan rahmet dileyen Akar, başsağlığı dileklerini sundu.

    Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

    1 Ocak 1969'da 'da doğan Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş, 47'nci Komutanlığına atanmıştı.

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