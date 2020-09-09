Ankara, Mavi Vatan'a göz dikenlere meydan okudu. Doğu Akdeniz'e çökmeye yeltenen kuklalar şoke oldu.







Türkiye, Akdeniz'e açıldı. Mavi Vatan'ın enerji kaynaklarına daldı. Sömürgeci kafaların ise iştahı kabardı. Maşalarını üzerimize saldı. Fakat Türk donanması sahneye çıkınca hesaplar şaştı.







Miçotakis de Macron da onları parmağında oynatan kuklacıların da eli ayağına dolandı.







CESARETİN VARSA MASAYA GEL!

Yunanistan, arkasına Macron'u, Merkel'i, Sisi'yi, Nahyan'ı aldı. Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıştı. Ama her gün biraz daha battı.



Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarına sahip çıktı. Yunan Başbakanı Miçotakis çıldırdı. Ağababalarına sığındı. Ama Ankara'nın kararlılığı karşısında her gün biraz daha battı.

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün son çağrıyı yaptı. "Yunanistan'ın cesareti varsa, tezlerinde kendine güveniyorsa, haklı olduğunu gelsin masada göstersin" ifadelerini kullandı.



Yunan halkı da Miçotakis'e destek çıkmadı. Vatandaşlar, Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki soruya yüzde 70 oranında evet cevabını verdi. Askeri müdahale sorusuna da yüzde 70 oranında "Hayır" dedi.







HAKKIMIZI YEDİR'MEİS'

Türkiye, Meis Adası çevresinde Yunanistan'a gözdağı verdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk firkateyni, Meis Adası önünden geçiş yaptı.



Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen firkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek demir attı.



GEREĞİNİ YAPIN

Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki gemilerimize talimat gönderdi: İlk ateşi siz açmayacaksınız. Karşı taraftan bir hamle geldiğinde gereğini yaparsınız.







RUSYA ARACI OLMAK İSTİYOR

Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Akdeniz'deki durum bizi endişelendiriyor. Diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız" dedi.



