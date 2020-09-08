İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



DOĞU AKDENİZ'DE YUNAN PROVOKASYONU!

Yunanistan bütün her şeyi problem haline getirip bunları yumak yapıp ondan sonra bir yumağın çözülmesi için ucunu Fransa'ya veya Avrupa Birliği'ne verip bütün dünyaya da işte burada bir problem var biz bunu nasıl çözeceğiz diye bir sorun yaratmak istiyor.