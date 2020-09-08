Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yunanistan son zamanlarda gerek NATO'da gerek AB içinde tüm inisiyatiflere hayır diyerek diyalogtan yana olmadığını net bir şekilde söylemiştir. Biz tüm inisiyatiflere destek verdik ve diyaloğa açık olduğumuz net bir şekilde söyledik.



Biz açıklamamızla NATO'nun teklifini desteklediğimizi bir kez daha söyledik ama Yunanistan reddetti. Biz tezlerimizi çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlatıyoruz. Tartışmalı bölgeler çok var dünyada biz o sorunlar nasıl çözülmüş hepsini anlatıyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor.



Sahada ve masada üstünlük sağlayamadıkları için psikolojik üstünlüğü de kaybettikleri için sürekli agresif bir tutum sergiliyorlar. Yunanistan samimi değil, AB ülkeleri de bu tutumlarından artık bezdi.



Bugün insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamadığı için Yunanistan'ı eleştirdi. Batı Trakya Türkleri ile ilgili AİHM'in 3 tane kararı var.



Yunanistan ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları bizi şaşırtmıyor ama ibretlik. Bugün teröristler Yunanistan sokaklarında rahatça dolaşıyor. Biz de böyle birisi var mı müsaade etmeyiz biz.



Yunanistan kendisine güveniyorsa cesareti varsa gelsin masaya otursun haklı olduğunu orada herkesin önünde söylesin tabi bizim de söyleyeceklerimiz var zaten Yunanistan'ın da korktuğu bu.