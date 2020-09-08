Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.09.2020 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 17:19
    ABONE OL

    Türk fırkateyninden Meis önünde gövde gösterisi

    Türkiye 'de kararlı tutumunu sürdürürken, NAVTEX üzerine bölgede bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni bugün Meis adasının önünden geçiş yaptı.

    Türkiye'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in 'de yapacağı araştırmalar nedeniyle ilan ettiği NAVTEX üzerine Antalya'nın Kaş ilçesinde bekleyişini sürdüren Türk fırkateyni, bugün Meis Adası önünden geçiş yaptı.

    Kaş ilçesine bağlı Limanağzı Koyu'nda bekleyen Türk fırkateyni, bugün öğle saatlerinde hareket etti. Fırkateyn, 'ın Meis Adası ile Kaş ilçesi arasındaki Türk kara sularından geçti. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi yönünde ilerleyen fırkateyn, uzun süre bölgede bekledi. Daha sonra da Limanağzı Koyu'na dönerek, demir attı. Fırkateynin Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi sürüyor.

    Öte yandan Yunan fırkateyni de Meis Adası'nda beklemeye devam ediyor. Bölgede şu anda tek Türk savaş gemisi bulunuyor. Daha önceki günlerde bölgedeki savaş gemisi sayısı 3'e çıkmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türk fırkateyninden Meis önünde gövde gösterisi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri