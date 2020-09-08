Taner Olgun ölüm sebebi nedir? Taner Olgun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Taner Olgun kimdir? Taner Olgun ölüm sebebi nedir? Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun hayatını kaybetti. 44 yaşındaki ünlü türkücünün hayatını kaybetmesinin ardından Taner Olgun kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.
TANER OLGUN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Türk halk müziğinin usta isimlerinden 44 yaşındaki Taner Olgun, koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan sanatçı yaşamını yitirdi.
TANER OLGUN KİMDİR?
Aslen Kırıkkale Keskinli olan ve Ankara'da yaşayan Taner Olgun 44 yaşındaydı. Özellikle Kırşehir ve çevresinde ilgiyle dinlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Olgun, bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve tedavi altındaydı.
8 Eylül 2020 itibariyle covid-19 nedneiyle yaşamını yitiren Taner Olgun, Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlıydı.
Seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. ''Gelin Eyledim'' kaseti ile adını duyurdu.
Ağustos ayında ''Gel Gel'' adlı türküsünü piyasaya sürdü. ''Sen Olsan Ağlaman mı , Yar Ağladı Ben Ağladım, Hasret Çektiren Utansın, Olma Sakın, Gidelim mi Kara Gözlüm Ne Dersin?, Gel de Gör Beni'' gibi türküleri seslendirdi.