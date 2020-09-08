Taner Olgun ölüm sebebi nedir? Taner Olgun kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. ''Gelin Eyledim'' kaseti ile adını duyurdu.

Ağustos ayında ''Gel Gel'' adlı türküsünü piyasaya sürdü. ''Sen Olsan Ağlaman mı , Yar Ağladı Ben Ağladım, Hasret Çektiren Utansın, Olma Sakın, Gidelim mi Kara Gözlüm Ne Dersin?, Gel de Gör Beni'' gibi türküleri seslendirdi.