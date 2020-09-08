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    • 08.09.2020 17:14
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    Eğlence mekanında tanıştığı kişi genç kadına kabusu yaşattı! odasına kilitleyip zorla...

    ’da gittiği eğlence mekanında tanıştığı erkekle e giden genç kadın burada zorla madde kullandırılıp otel odasına kilitlendiğini ifade etti. Otel lobisinde ‘Gasp ediliyorum’ diye bağırarak polis çağıran genç kadının şikâyetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...

    Eğlence mekanında tanıştığı kişi genç kadına kabusu yaşattı!

    'da gittiği erkekle e giden genç kadın burada zorla madde kullandırılıp otel odasına kilitlendiğini ifade etti. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul 'de meydana geldi. Akşam saatlerinde bir mekana eğlenmek için giden F.E., isimli genç kadın burada M.Ç. ile tanıştı. Birlikte alkol alan çift gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan birlikte ayrılarak bir otele gitti.

    'BANA EŞLİK ETMEZSEN ANNENE ANLATIRIM'
    İddiaya göre otelde cebinden çıkaran M.Ç., kendisi içtikten sonra genç kadınında içmesi için teklifte bulundu. Yine iddiaya göre genç kadın uyuşturucu maddeyi kullanmak istemeyince M.Ç., 'Ben senin kim olduğunu nerede oturduğunu biliyorum. Bana eşlik etmezsen bunların hepsini annene söylerim' diye tehdit edince genç kadında uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

    OTEL ODASINA KİLİTLEDİ
    İlerleyen saatlerde genç kadının üzerinde bulunan bin lirayı alan genç adam genç kadına parayı kendisine geri vereceğini söyleyerek otelden ayrıldı. Ertesi gün akşama kadar M.Ç.'yi bekleyen F.E., genç adam tarafından bu kez otelin başka bir odasına götürülerek burada kilitli tutuldu. İkili arasında kısa süreli tartışmanın ardından otelin lobisine giden çift burada da tartışmaya devam edince F.E., gasp ediliyorum diyerek polislerden yardım istedi.

    'BEN DEĞİL O BANA UYUŞTURUCU KULLANDIRDI'
    İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çifti gözaltına alarak karakola götürdü. Emniyette ifadesi alınan M.Ç., genç kadınla gece kulübünde tanıştığını ve daha sonra F.E.'nin isteği üzerine otele gittiklerini burada F.E.'nin çantasından çıkardığı uyuşturucu maddeyi alkolün etkisinde olduğu için kullandığını belirtti. İfadesinin devamında F.E.'nin kendisine şantaj yaparak 2 bin lira istediğini söyleyen genç adam iftiraya maruz kaldığını söyledi. Genç kadının şikayeti ardından M.Ç., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Sabah/ Atakan Irmak

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