Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.47'de yerin 9.60 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER





Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.09.07 11:47:46 38.7273 41.9683 5.0 -.- 3.9 -.- SARMASIK-KORKUT (MUS)

2020.09.07 11:23:56 37.9693 42.9405 5.0 -.- 2.9 -.- KORULU-CATAK (VAN)

2020.09.07 10:55:06 37.2955 38.7230 0.0 -.- 2.3 -.- KORUKEZEN-(SANLIURFA)

2020.09.07 08:07:00 38.2723 31.1598 26.7 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)

2020.09.07 06:52:00 39.3755 27.6450 3.0 -.- 1.2 -.- SAVASTEPE (BALIKESIR)

2020.09.07 05:41:37 39.4357 40.7245 5.5 -.- 1.5 -.- SOBECAYIR-CAT (ERZURUM)

2020.09.07 04:47:51 39.3640 40.3653 3.8 -.- 1.6 -.- KIGI (BINGOL)

2020.09.07 04:36:59 38.1897 27.2170 4.9 -.- 1.3 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR)

2020.09.07 04:19:57 34.1050 25.6803 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.09.07 04:19:26 39.8900 27.9073 5.6 -.- 1.3 -.- ALACABAYIR-(BALIKESIR)

2020.09.07 04:13:02 39.3158 34.0218 9.1 -.- 1.5 -.- CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR)

2020.09.07 03:56:25 37.2177 28.2875 5.4 -.- 2.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA)

2020.09.07 03:20:08 37.8072 29.2100 10.4 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI)

2020.09.07 03:19:43 39.8967 27.8965 7.9 -.- 1.5 -.- YEROLUK-(BALIKESIR)

2020.09.07 02:50:55 40.7055 27.4732 13.7 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2020.09.07 02:40:17 38.6388 38.0457 5.0 -.- 1.4 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

2020.09.07 02:25:36 40.8878 28.2067 12.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI

2020.09.07 01:48:45 38.7033 43.0905 3.8 -.- 1.0 -.- VAN GOLU

2020.09.07 01:39:27 38.4295 39.2920 11.4 -.- 1.2 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.07 01:33:20 38.6128 43.3133 23.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-(VAN)

2020.09.07 01:06:39 38.4603 39.1802 8.6 -.- 1.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.07 00:20:58 34.8588 33.7682 46.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ