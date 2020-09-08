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    • 08.09.2020 14:05
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    son dakika! ? !

    Malatya ve çevre illerde şiddetli bir deprem meydana geldiği belirtildi. son dakika bilgisinin ardından sorusuna yanıt aranıyor. Depremin Malatya, Elazığ ve çevre illerden hissedildiği belirtildi.

    Malatya deprem son dakika! Malatya deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!

    son dakika! ? Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Kandilli listesi merak edilmeye başlandı. AFAD tarafından depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili bir açıklama geldi.

    AFAD DUYURDU!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya Pötürge olan depremin şiddetinin 4,6 olduğu belirtildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli Rasathanesi ise Malatya depreminin şiddetini 4.7 olarak duyururken depremin merkez üssünün Malatya Pütürge olduğunu açıkladı.

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    Haberler Güncel Malatya deprem son dakika! Malatya deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
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