2020 DGS tercih robotu erişime açıldı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS ile 2 yıllık önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 DGS tercih robotu başladı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış, tercih dönemi ise 21-28 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle sınavlar ertelenmişti. Bu nedenle sürecin daha hızlı ilerlemesi ve tercihlerin birkaç hafta içerisinde başlaması bekleniyor.