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    • 15.08.2020 18:18
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    'da de hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

    'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sırasında, 'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekileri korkuttu.

    Malatya'da korkunç olay! Yıkım sırasında çöktü

    'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sırasında, 'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

    Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekileri korkuttu.

    24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

    Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında, çökme meydana geldi.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina büyük gürültüyle çöktü.

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