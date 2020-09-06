Hastanenin ikinci etabının tamamlanmasıyla 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecek. Öte yandan hastane depreme karşı en üst düzeyde güvenlik önlemleriyle inşa edildi. Hastanenin ilk etabında kullanılan 385 deprem izolatörü, deprem anında dahi operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlayacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 'BÜTÇEMİZ YOK' DİYEREK BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HASTANE YOLLARINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPIYOR

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.