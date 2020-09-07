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    • 07.09.2020 11:31
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    CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtamadığı içme suyunu AK Partili gençler dağıtıyor

    ’de içme suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile evlerinde susuz kalan vatandaşlar, dolum merkezinde kuyruğa girmişti. Harekete geçen Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine içme suyu ulaştırdı.

    İçme suyunu AK Partili gençler dağıtıyor
    Büyükşehir Belediyesi'neait Kalabak suyunda yaşanan kriz nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kullanım ömrünü dolduran damacanalarla dağıtım yapıldığı ihbarı üzerine denetim gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, bazı tespitlerde bulundu. Dağıtım sisteminin kilitlenmesi üzerine vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturdu.

    'DAMACANALAR YILLARDIR SAĞLIKSIZDI'
    Denetimlerde damacanalara el konulduğu ve hijyen standartlarının çiğnendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, belediye konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak denetimin hemen ardından sistemin kilitlenmesi iddiaları güçlendirdi.





    VATANDAŞLAR SU KUYRUĞUNA GİRDİ
    Suya erişebilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarıyla içme suyu ulaştırdı.



    'HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR'
    Yeni Şafak'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanu Musab Tayyib Altınkaynak, "Yıllardır son kullanma tarihi geçmiş damacanalarla halkın sağlığıyla oynanıyor. Maalesef belediyenin Kalabak suyunun doldurulduğu damacanalarla ilgili gerçekleştirdiği ihale, hüsranla sonuçlandı.

    'İHALE VAR AMA DAMACANA YOK'
    İhale yapılmış görünüyor ama ortalıkta damacana yok. Mağdur olan vatandaşımız için harekete geçtik. İmkanımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Belediye bu hizmeti veremeyecekse daha fazlasını yapmaya da hazırız" i    fadelerini kullandı.

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