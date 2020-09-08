KPSS lisans taban tavan puanları sınava giren adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda bilindiği gibi KPSS 2020/1 tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere ilişkin Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim taban puanları belli oldu. KPSS 2020/1 taban puanları; KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans KPSS taban puanları, ÖN LİSANS KPSS taban puanları, Ortaöğretim KPSS taban puanları olarak listeli şekilde haberimizde yer alıyor. KPSS 2020 boş kontenjanlar listesi