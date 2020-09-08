KPSS lisans taban tavan puanları sınava giren adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda bilindiği gibi KPSS 2020/1 tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere ilişkin Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim taban puanları belli oldu. KPSS 2020/1 taban puanları; KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans KPSS taban puanları, ÖN LİSANS KPSS taban puanları, Ortaöğretim KPSS taban puanları olarak listeli şekilde haberimizde yer alıyor. KPSS 2020 boş kontenjanlar listesi
KPSSS 2020/1 TABAN PUANLARI BOŞ KOTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
KPSSS 2020/1 taban puanları ve boş kontenjanlar listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
KPSS 2020/1 tercihleri Temmuz'un 27'si ile Ağustos'un 4'ü arasında gerçekleşti. Tercihlerin üzerinden 9 gün geçtikten sonra yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, hangi pozisyona kaç puanla memur alındığını öğrenmek için KPSS 2020/1 taban puanlarını merak ediyor. KPSS Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim taban puanları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir. KPSS 2020/1 tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında taban puanları ve boş kontenjanlar lsitesi merak ediliyor. KPSS 2020/1 taban puanları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte ÖSYM'nin sayfasındaki KPSS 2020/1 taban puanları listesi (Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim)
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS taban puanlar)
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS taban puanlar)
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM taban puanlar)
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ
KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos'a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59'da sona erdi.