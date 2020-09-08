CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddia edildi.
ÖNCE UYUŞTURUCU SONRA TECAVÜZ
CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın saldırı ve cinsel istismarını anlatan mağdur kadın, belediyedeki görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.
CHP'Lİ BAŞKAN VE ADAMLARI
Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdur, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu ifade etti.
ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ SÜRDÜ!
Çekilen video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüzün sürdüğünü söyledi.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İçişleri Bakanlığı cinsel istismar iddiaları ile ilgili görüntülerin de ortaya çıkması üzerine müfettişlerini gönderdi. CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Görüntüler kriminal incelemeye gönderildi.
'ATATÜRK KAZAĞI' GİYİP KİTLESİNE TECAVÜZÜ UNUTTURUR MU?
Kendisinden iş isteyen bir kadına uyuşturucu içirip tecavüz ederek büyük bir rezalete imza atan CHP'li Ahmet Deniz Atabay mahkemede iddiaları yalanlayıp görüntülerdekinin kendisi olmadığı iddiasında bulundu.
Şimdi Atabay'dan 'Atatürk kazağı' giyip FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile beraber 10. yıl marşını söylemesini ya da Didim sokaklarında İzmir marşı ile gezerek zıplamasını bekliyoruz. Kitlesi tecavüzü unutup alkışı basar…
EŞİNİ DÖVEN İSMAİL KÜÇÜKKAYA ATATÜRK'Ü KENDİNE KALKAN YAPMIŞTI
Amerikan FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşini dövdüğü ortaya çıkmış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Küçükkaya tepkilerin ardından çıktığı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği süveterden giyerek yaptığı skandalı unutturmaya çalışmış ve Atatürk üzerinden prim yapmaya girişmişti.