CHP'Lİ BAŞKAN VE ADAMLARI

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdur, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu ifade etti.

ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ SÜRDÜ!

Çekilen video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüzün sürdüğünü söyledi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı cinsel istismar iddiaları ile ilgili görüntülerin de ortaya çıkması üzerine müfettişlerini gönderdi. CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Görüntüler kriminal incelemeye gönderildi.