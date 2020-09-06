Şikayetlerin gelmesi üzerine Didim'e giden ve skandal tecavüzü öğrenen Gazeteci Mehmet Özışık'ın Youtube kanalında görüntülerini yayınladığı skandal patlak verdi. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına 2 ay boyunca tecavüz ettiği halkın gözleri önüne serildi.

Pornografik görüntülerden dolayı tecavüzü yayınlayamıyoruz!

ÖNCE BİR OT İÇİRİLDİ

Saldırıyı anlatan mağdure kadın, belediyede görüşmenin ardından Ali Çağlar isimli bir şahsın Akköy'deki çiftliğine götürüldüğü söyledi.

Mağdure kadın, muhabbet sırasında kendisine bir ot içirilmesinin ardından kendinden geçtiğini ifade ederek alçak fiiliyatın mağduru olduğunu açıkladı.

AYNI ANDA 2 KİŞİ IRZINA GEÇTİ

Tecavüz esnasında Ali Çağlar isimli şahsın şantaj için video kaydı aldığını söyleyen mağdure, Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu'nun da orada olduğu belirterek CHP'li Atabay ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek'in tecavüzde bulunduğunu söyledi.

2 AY BOYUNCA ŞANTAJ VE TEHDİTLE TECAVÜZ ETTİLER

Video kaydını kendisine şantaj olarak kullanıldığını söyleyen mağdure kadın, 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüze uğradığını söyledi.

CHP'NİN TECAVÜZ SİCİLİ KABARIK...

İNCE TACİZ

CHP'li Muharrem İnce, CHP'li bir bayana "Abazayım gel" şeklinde mesajlar atarak taciz etti. Mağdure kadın tepki gösterince, İnce olayı kapatmak için önce özür diledi sonra para gönderdi. Ama kurtulamadı. Öte yandan İnce'nin Tatanka isimli erotik şiir kitabı bulunuyor.