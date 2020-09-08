MEB son dakika açıklaması: Hangi sınıf ne zaman okula başlayacak? Ana okul, 1. 2. ve 8. sınıflar...

MEB son dakika açıklaması özellikle son haftalarda yakından takip edilmeye başlandı. Öğrenci ve veliler şu sıralar "Hangi sınıf ne zaman okula başlayacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk okulların açılma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı konusunda yazılı açıklama yaptı.

Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Selçuk, ülkemizin daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduğuna dikkat çekti.