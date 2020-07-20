HDP'li Mensur Işık'ın eşine uyguladığı şiddet gündemdekini korurken HDP'de bir de tecavüz skandalı patlak verdi. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in HDP'nin seçim çalışmalarına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Çelik istifa etti.
SÖZDE KADIN HAKKI SAVUNUCULARI ÖLÜM SESSİZLİĞİNE GÖMÜLDÜ
Buldukları her fırsatta 'kadın hakları' naraları atan Melis Alphan, Canan Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Gökhan Özoğuz gibi isimler ise HDP'li ismin tecavüzünde ise adeta sessizliğe gömüldü.
ALPHAN VE KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ SONRASI ZORAKİ PAYLAŞIM!
Tecavüz skandalına karşı kafasını kuma gömen Melis Alphan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gelen tepkilerin ardından paylaşımda bulundu.
ALPHAN: BEN HABER AJANSI MIYIM?
Alphan Twitter üzerinden yaptığı skandal açıklamasında, "Kadına şiddet faillerinin sağcı, solcu, dinci, seküler vs olması benim için HİÇ fark etmiyor. Bazı denyolar "XX'in kadına şiddet haberini niye paylaşmadın" diye peşimde. Ulan ben haber ajansı mıyım? Her şeyden 2 gün sonra haberim oluyor çünkü tatildeyim. Size mi hesap vereceğim?" ifadelerine yer verdi.
KAFTANCIOĞLU İSİM VEREMEDİ
Tepkilerin ardından tecavüz skandalına yönelim isim vermeden paylaşım yapan Kaftancıoğlu ise, "Kadına şiddet, taciz, tecavüz ve ilgili bilumum konularda tavrım her zaman olduğu gibi faile ve siyasi kimliğine bakmaksızın çok net olup failin hukuk karşısında yargılanıp hak ettiği cezayı alması konusunda hukuksal sürecin hızlıca yol alması da zarurettir" dedi.
KAPI GICIRTISINA DAHİ TWEET ATIP TECAVÜZ SKANDALINA SUSTULAR!
Öte yandan eften püften her meselede tweet atıp tecavüz skandalına ise sessiz kalan isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Saymaz, Cem yılmaz, Levent Üzümcü, Gökhan Özoğuz, Berna Laçin, Şirin Payzın, Nevşin Mengü...
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