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    • 21.07.2020 01:26
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    'li ’in tecavüz skandalının ardından ve HDP’li isimler sessizliğe gömüldü!

    ’li ’in tecavüz skandalı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan her olumsuz olayda hükümeti hedef alıp mangalda kül bırakmayan ve HDP medyası ise skandal olayı perdeleme yarışına girdi. Buldukları her fırsatta ‘kadın hakları’ naraları atan , , , , gibi isimler ise adeta sessizliğe gömüldü.

    HDP'li Mensur Işık'ın eşine uyguladığı şiddet gündemdekini korurken HDP'de bir de tecavüz skandalı patlak verdi. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in HDP'nin seçim çalışmalarına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Çelik istifa etti.

    HDP'li Çelik'in tecavüzüne uğrayan D.K. "Seçim ofisinden bir eve geçtik. Kimse yoktu. Bana kahve içirdi. Zorla kıyafetimi çıkartıp tecavüz etti. Karşı koyamadım. Kendime geldiğimde koltuk kan içindeydi" ifadeleriyle mide bulandıran olayı anlattı.

    HDP'DEN ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRME GİRİŞİMİ!
    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın ise Çelik'in tecavüzüne uğrayan kadını 'şikayetçi olmaması için' ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    CHP – HDP MEDYASINDA TECAVÜZÜ PERDELEME YARIŞI
    Başta BirGün Gazetesi, Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV ve T24 gibi CHP-HDP yandaşı yayın organları Çelik'in partisinden istifa etmesini haberleştirirken tecavüz skandalını ise görmezden geldi.

    SÖZDE KADIN HAKKI SAVUNUCULARI ÖLÜM SESSİZLİĞİNE GÖMÜLDÜ
    Buldukları her fırsatta 'kadın hakları' naraları atan Melis Alphan, Canan Kaftancıoğlu, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Gökhan Özoğuz gibi isimler ise HDP'li ismin tecavüzünde ise adeta sessizliğe gömüldü.

    ALPHAN VE KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ SONRASI ZORAKİ PAYLAŞIM!
    Tecavüz skandalına karşı kafasını kuma gömen Melis Alphan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gelen tepkilerin ardından paylaşımda bulundu.

    ALPHAN: BEN HABER AJANSI MIYIM?
    Alphan Twitter üzerinden yaptığı skandal açıklamasında, "Kadına şiddet faillerinin sağcı, solcu, dinci, seküler vs olması benim için HİÇ fark etmiyor. Bazı denyolar "XX'in kadına şiddet haberini niye paylaşmadın" diye peşimde. Ulan ben haber ajansı mıyım? Her şeyden 2 gün sonra haberim oluyor çünkü tatildeyim. Size mi hesap vereceğim?" ifadelerine yer verdi.

    KAFTANCIOĞLU İSİM VEREMEDİ
    Tepkilerin ardından tecavüz skandalına yönelim isim vermeden paylaşım yapan Kaftancıoğlu ise, "Kadına şiddet, taciz, tecavüz ve ilgili bilumum konularda tavrım her zaman olduğu gibi faile ve siyasi kimliğine bakmaksızın çok net olup failin hukuk karşısında yargılanıp hak ettiği cezayı alması konusunda hukuksal sürecin hızlıca yol alması da zarurettir" dedi.

    KAPI GICIRTISINA DAHİ TWEET ATIP TECAVÜZ SKANDALINA SUSTULAR!
    Öte yandan eften püften her meselede tweet atıp tecavüz skandalına ise sessiz kalan isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Saymaz, Cem yılmaz, Levent Üzümcü, Gökhan Özoğuz, Berna Laçin, Şirin Payzın, Nevşin Mengü...

    TAKVİM.COM.TR
    Haberler Güncel HDP'li Tuma Çelik’in tecavüz skandalının ardından CHP ve HDP’li isimler sessizliğe gömüldü!
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