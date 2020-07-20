KAFTANCIOĞLU İSİM VEREMEDİ

Tepkilerin ardından tecavüz skandalına yönelim isim vermeden paylaşım yapan Kaftancıoğlu ise, "Kadına şiddet, taciz, tecavüz ve ilgili bilumum konularda tavrım her zaman olduğu gibi faile ve siyasi kimliğine bakmaksızın çok net olup failin hukuk karşısında yargılanıp hak ettiği cezayı alması konusunda hukuksal sürecin hızlıca yol alması da zarurettir" dedi.

KAPI GICIRTISINA DAHİ TWEET ATIP TECAVÜZ SKANDALINA SUSTULAR!

Öte yandan eften püften her meselede tweet atıp tecavüz skandalına ise sessiz kalan isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Saymaz, Cem yılmaz, Levent Üzümcü, Gökhan Özoğuz, Berna Laçin, Şirin Payzın, Nevşin Mengü...

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