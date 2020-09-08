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    • 08.09.2020 19:11
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    İletişim Başkanı 'dan yi hedef gösteren ırkçı Yunan sitesine sert tepki

    leri hedef haline getiren ırkçı Yunan sitesi, bu kez de muhabirlerini işaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ırkçı Yunan sitesini sert bir dille eleştirdi.

    Altun'dan ırkçı Yunan sitesine sert tepki!

    İletişim Başkanı , muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.



    Altun, geçen hafta 'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.


    Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türk gazeteciyi hedef gösteren ırkçı Yunan sitesine sert tepki
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