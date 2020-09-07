Güleda Cankel'in ailesinin Avukatı Alev Öztürk, önlerinde itiraz için 7 gün olduğunu söyleyerek, "Gerekçeli karar kısa bir sürede yazıldı. Zaten mahkemenin bittiği gün, duruşma sonrasında söylediğimiz gibi mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezasını hükmetmemişti. Mahkeme sadece kasten öldürme suçundan müebbet suçunu hükmetmişti. O gün söylemiştik, bugün de söylüyoruz; suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet. Çünkü dosyada katilin el yazısıyla yazdığı, Güleda'yı öldüreceğine dair, onu tasarlamaya yönelik mektubu var. Hükümlü, mektubu gayet aklı başında yazdığını ifade etti, kendisinin cümleleri bu şekilde. Bu mektupta tasarlama çok net, belli. Mahkeme bunu tamamen göz ardı etmiş. Mektubun varlığını kabul etmiş ama bunu tasarlama yönünde yeterli görmemiş. Çünkü arada bir zaman dilimi var. Yaklaşık 17 saatlik bir mücadele var. O zamanlama ile ilgili bunu yeterli görmemiş" dedi.