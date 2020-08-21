Güleda'nın babasından yürek burkan itiraf! "Kızımın mezarına gidemedim"

Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel cinayetinin karar duruşması Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkemenin kararını Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e değerlendiren baba Mustafa Cankel, en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak mahkemede bunun yerine getirilmediğini söyledi.

Mustafa Cankel, Isparta'da Güleda Cankel'in öldürülmesi ile ilgili dördüncü duruşma olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Fiili olarak üçüncü duruşmamız karara bağlandı. Ama bizi tatmin edecek bir karar verilmedi. İddia makamı savcı dosyası tasarlayarak, eziyet çektirerek, canavarca hisle öldürme suçundan dava dosyamız açıldığı halde, sadece kasten öldürmekten karara bağladılar.

Başından beri böyle bir kararın çıkmasını beklemiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet çıkacak diye bekliyorduk. Çünkü dava dosyasının içeriği, deliller, sanığın itirafları bu yöndeydi. Bu karar bizi ve toplumu çok üzdü.

Mahkeme, sadece müebbet hapis kararıyla, diğer canilerin önünü açmış, bir nevi mükafat verilmiş oluyor. Sonuçta kızım geri gelmeyecek ve ne kadar ceza alsa bizi tatmin etmeyecek. Üzüntümüzü hafifletmeyecek fakat ağırlaştırılmış müebbet verilseydi biraz daha buruk bir sevincimiz olacaktı.

Sonuna kadar davamızın arkasındayız. İnşallah bir üst mahkeme bu dosyada apaçık görülen somut delil ve itirafları görür. İnşallah dava sonucumuz değişir"

Acılı Baba Mustafa Cankel, dava sonucunun kendisini çok üzdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karar beni o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi düşündüm. Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim. eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim"

GÜLEDA'NIN PAYLAŞIMLARI…

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burkmuştu.

Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazmıştı.

Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıkmıştı.

Güleda Cankel, vahşice öldürülmeden 3 gün önceki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' ifadelerine yer vermişti.

OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülmüştü.

Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklanmış, Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verilmişti. Cankel'in Isparta'da birlikte eğitim gördüğü arkadaşları Güleda'nın mezarını ziyaret etmişlerdi.



TAKVİM.COM.TR/KENAN GÜRBÜZ