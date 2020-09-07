Açılacak üniversiteler hangileri? 2020 – 2021 uzaktan eğitim yapacak üniversiteler listesi!

Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler 2020 – 2021 güz döneminde araştırılıyor. Açılacak üniversiteler hangileri? Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlaması merakla bekleniyor. Binlerce üniversite öğrencisi okulların yüz yüze mi online mı olacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler online mı olacak? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, açılacak üniversiteler hangileri sorusunun yanıtı!

YÖK UZAKTAN EĞİTİM İSTEDİ

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi.