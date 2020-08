Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel cinayetinin karar duruşması Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel cinayetinin karar duruşması Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.







Tarafların son savunmalarını dinleyen mahkeme, tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, baro olarak ilk günden itibaren davaya müdahil olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Mahkeme sanık hakkında kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Biz taraflar olarak bu cezayı az buluyoruz. Taraflar olarak karara itiraz ederek İstinafa götüreceğiz ve sanık hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Muğla'dan Isparta'ya gelen çok sayıda STK'nın temsilcisi duruşmayı izledi.



Mahkemenin verdiği "Müebbet Hapis Cezası" kararını az bulan STK'lar sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savundular.





GÜLEDANIN PAYLAŞIMLARI…

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burkmuştu.

Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazmıştı.



Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıkmıştı.



Güleda Cankel, vahşice öldürülmeden 3 gün önceki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' ifadelerine yer vermişti.





OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülmüştü.

Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklanmış, Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verilmişti. Cankel'in Isparta'da birlikte eğitim gördüğü arkadaşları Güleda'nın mezarını ziyaret etmişlerdi

KENAN GÜRBÜZ/TAKVİM.COM.TR