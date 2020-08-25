



"GÜLEDANIN PAYLAŞIMLARI…

Isparta'da, Muğla'dan gelen eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burkmuştu.



Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazmıştı.

Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıkmıştı.



Güleda Cankel, vahşice öldürülmeden 3 gün önceki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' ifadelerine yer vermişti.

OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülmüştü.

Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklanmış, Cankel ise memleketi Muğla'da toprağa verilmişti. Cankel'in Isparta'da birlikte eğitim gördüğü arkadaşları Güleda'nın mezarını ziyaret etmişlerdi.





TAKVİM.COM.TR ÖZEL / KENAN GÜRBÜZ

