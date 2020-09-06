Talihsiz olayın ardından Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.

İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.