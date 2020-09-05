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    • 05.09.2020 13:31
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    Şehir hastaneleri yandaşı gazetesinde hazımsızlık yaptı

    yandaşı medyanın vatandaşa hizmet projelerini karalama çabaları devam ediyor. 'nin dört bir yanına yapılan şehir hastaneleri, koronavirüs döneminde dünya ülkeleri tarafından örnek gösterilirken; gibi yayın organları projeleri hedef aldı.

    Cumhuriyet gazetesinin şehir hastaneleri rahatsızlığı

    Başkan 'ın 'hayalim' diye nitelendirdiği şehir hastaneleri büyük bir hızla 'nin birçok kentine yapıldı. Sayıları hızla artan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüs salgınının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla fazlasıyla anlaşıldı.

    Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen bazı yayın kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı elde ettiği başarıda şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptı.

    ŞEHİR HASTANELERİ GEREKSİZ GÖSTERİLDİ
    Türkiye'deki ise durum oldukça farklı. Genel Başkanı 'nun "israf" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri muhalif medya tarafından da beğenilmiyor.

    CHP yandaşı gazetesi, şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı haberi "Doktora değil betona" diyerek rahatsızlığını ortaya koydu.

    Gazetenin haberinin detaylarında şehir hastanelerinin yapımının gereksiz olduğu savunuldu.

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