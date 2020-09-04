Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.