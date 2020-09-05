15 yaşındaki Melisa intihar etti! Melisa K. kimdir? Melisa K. neden intihar etti?

MELİSA'NIN PAYLAŞIMLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Genç kız, babasının yaptıklarıyla ilgili "Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor" cümlelerini sarf etmiş ve yazdığı yazıların devamında 'kendi hayatını sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmeyi isteyerek "her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum" demiş.

Melisa K., çektiği acıları anlattığı yazısını şu cümlelerle sonlandırmış: "Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı, onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa daha çok acı çeker miyim? Ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?".