Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.
Hürriyet'in haberine göre Eyüp Hakan Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.
İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.
Hürriyet'in haberine göre Eyüp Hakan Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.
İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.