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    • 05.09.2020 13:08
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    Son dakika: Tacizci tarikat lideri hakkında önemli gelişme

    Son dakika haberine göre müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tarikat lideri soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. hakkındaki iddianame 1. tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.

    Sapık tarikat lideri hakkında flaş gelişme
    Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve adını kullanan 58 yaşındaki 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

    Hürriyet'in haberine göre hakkındaki iddianame 1. tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.

    İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.

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