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    • 05.09.2020 10:58
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    Bakanlık açıkladı! İşte nda getirilen ist sayısı

    haberi... Çataklı, " kapsamında 38 ist getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi. Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

    Teröre Yıldırım darbesi!
    Türkiye'nin le mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İsmail Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." açıklamasında bulundu.

    İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Terörle mücadelede çizgimiz nettir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz sonrası bu mücadeleyi iki koldan yürütüyoruz." dedi.

    Çataklı "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu." bilgisini paylaştı.

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    Haberler Güncel Bakanlık açıkladı! İşte Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı
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