Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversiteler açılacak? Üniversiteler uzaktan mı olacak?

Üniversiteler uzaktan mı olacak? 2020 üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın YÖK'e gönderdiği tavsiye raporunun ortaya çıkmasıyla birlikte üniversiteler uzaktan mı olacak sorusu gündem oldu. Peki, hangi üniversiteler açılacak? YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.
Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.
Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.
Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:
"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, "Bilindiği üzere koronavirüs küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konmuştur. Yükseköğretim kurumlarımızın alacağı tedbirlere ilişkin Yükseköğretim Kurulu olarak çerçeve kararları ihtiva eden 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi' yayınlanmış ve yükseköğretim kurumlarımıza geniş inisiyatif tanınarak bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almaları sağlanmıştı. Ancak son günlerde küresel salgın kapsamında hasta olanların sayısında ciddi artışların olduğu görülmektedir" denildi.
Salgınla mücadelenin etkin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün sorulduğu belirtilen yazıda Bakanlığın, "2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir" şeklindeki cevabı iletildi.
Yazının sonunda şu ifadelere yer verildi:
"Bilgilerinizi ve üniversitenizde 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yukarda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER
Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.
15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.