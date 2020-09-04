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    • 04.09.2020 17:39
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    Son dakika: 1022 kahraman 'Yıldırım-9 Şenyayla' operasyonunu sürdürüyor

    'nca başlatılan '' devam ediyor. Operasyonda , ve 'da görevli jandarma komando, Jandarma (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1022 personel, görev alıyor.

    1022 kahraman 'Yıldırım-9 Şenyayla' operasyonunda!

    , ve bölgesini kapsayan '' ikinci gününde. Dün başlayan ve Muş, Bingöl, Diyarbakır Jandarma Komutanlıklarında görevli 1022 personelin katıldığı operasyonda sıcak havaya rağmen arazi didik didik aranıyor. 35 dereceyi geçen sıcağa rağmen güvenlik güçleri 30 kilometre yürüyor, mayın dedektörüyle araziyi tarıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığı operasyon kapsamında güvenlik güçleri, dağ ve taşları aşarak, özellikle ağaçlık alanları aramadan geçiriyor.

    Bu arada 'nca başlatılan ve Yıldırım ismi verilen 8 ayrı operasyonda bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 22 işbirlikçi yakalandı. 80 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği aramalarda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: 1022 kahraman 'Yıldırım-9 Şenyayla' operasyonunu sürdürüyor
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