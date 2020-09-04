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    • 04.09.2020 09:39
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    Son dakika: : Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız.

    Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı.

    , "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.

    LİBYA'DA KARARLI DURUŞ
    Bakan Akar: "Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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