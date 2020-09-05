Bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı? 2020 İOKBS bursluluk sınav yorumları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım gösterdiği bursluluk sınavı heyecanı 5 Eylül sabahı yaşandı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrenciler bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt arıyor. İOKBS yorumları sosyal medyada araştırılıyor. Peki, bursluluk sınav yorumları nelerdir?
BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Sınav saat 12:00 itibariyle bitecek ve ilk yorumlar gelmeye başlayacak. Sınav yorumlarının paylaşılmasıyla birlikte haberimizden öğrenebileceksiniz.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.