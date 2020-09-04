CHP'nin baş düşmanı AK Parti değildir, MHP değildir; yeni CHP'dir. Kılıçdaroğlu bir proje; emir alıyor, yönlendiriliyor. Onları oraya getiren kim? Bunlar iyice araştırılmadan anlaşılmaz. Baykal bir kumpasla gönderildi, Kılıçdaroğlu bir proje olarak oturtuldu.

"CHP'DE ATATÜRK'ÜN MİSYONU UNUTULDU"

Devleti nasıl yöneteceğini unutmuş bir parti. Sadece bir kesimin partisi olmuş marjinalleşmiş, toplumun bir kesimiyle mutlu. Onun ötesinde bir misyonu yok. Atatürk'ün misyonu unutulmuş.

"ATATÜRKÇÜ İNSAN ÖZERKLİK ŞARTINI SAVUNUR MU?"

Seçim kaybettin "Niye buradasın?" diyenleri tasfiye eder. "Gül'ü niye getiriyorsun?" diyenleri tasfiye eder. Rozetleri takıp Atatürk'ü kullanıyorlar. Atatürkçü bir insan yerel yönetimde özerklik şartını savunur mu? Atatürkçü bir insan PYD'ye terör örgütü deme konusunda imtina edebilir mi?

"İNCE'NİN İDEOLOJİK EKSENİ YOK"

İnce'yi lider olarak görmüyorum, değiştirici olarak görmüyorum. CHP'de insanların neye göre ihraç edildiğini anlayamıyorum. Muharrem İnce niye yola çıkıyor? "Ben aday olamıyorum, beni bir yere aday yapın" diyorsa ideolojik ekseni yok.