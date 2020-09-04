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    • 04.09.2020 11:02
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    Genel Başkanı 'tan flaş açıklama: "’nin baş düşmanı yeni CHP'dir"

    Son dakika haberi... 'den ayrılarak 'ni kuran Ardahan Milletvekili , A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal 'na sert eleştiriler yönelten Yılmaz, hareketini de şov olarak nitelendirdi.

    'nin baş düşmanı değildir, MHP değildir; yeni CHP'dir. bir proje; emir alıyor, yönlendiriliyor. Onları oraya getiren kim? Bunlar iyice araştırılmadan anlaşılmaz. Baykal bir kumpasla gönderildi, Kılıçdaroğlu bir proje olarak oturtuldu.

    "CHP'DE ATATÜRK'ÜN MİSYONU UNUTULDU"
    Devleti nasıl yöneteceğini unutmuş bir parti. Sadece bir kesimin partisi olmuş marjinalleşmiş, toplumun bir kesimiyle mutlu. Onun ötesinde bir misyonu yok. Atatürk'ün misyonu unutulmuş.

    "ATATÜRKÇÜ İNSAN ÖZERKLİK ŞARTINI SAVUNUR MU?"
    Seçim kaybettin "Niye buradasın?" diyenleri tasfiye eder. "Gül'ü niye getiriyorsun?" diyenleri tasfiye eder. Rozetleri takıp Atatürk'ü kullanıyorlar. Atatürkçü bir insan yerel yönetimde özerklik şartını savunur mu? Atatürkçü bir insan 'ye terör örgütü deme konusunda imtina edebilir mi?

    "İNCE'NİN İDEOLOJİK EKSENİ YOK"
    İnce'yi lider olarak görmüyorum, değiştirici olarak görmüyorum. CHP'de insanların neye göre ihraç edildiğini anlayamıyorum. niye yola çıkıyor? "Ben aday olamıyorum, beni bir yere aday yapın" diyorsa ideolojik ekseni yok.

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    Haberler Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'tan flaş açıklama: "CHP’nin baş düşmanı yeni CHP'dir"
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