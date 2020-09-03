



MUHARREM İNCE, MERAL AKŞENER'İN SAYESİNDE ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Abdullah Gül'ü aday yapmak istediği sır değil. Kılıçdaroğlu, bu konuda fikrini beyan ederken, İYİ Parti ile yaptığı görüşmelerde Abdullah Gül'ü çatı aday olarak göstermek istemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu teklifi reddetmiş, kendisini de aday olacğaını söylemişti.