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    • 03.09.2020 15:51
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    Son dakika: 'nin gideceği köy karantina altına alındı: İşte Sivas'taki programı

    Son dakika haberine göre, Yarın Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan 'li , "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, 'nden yapılan açıklamada Banaz Köyü'nün yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu. Muharrem İnce'nin Sivas programının detaylarını A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.


    'li 4 Eylül'de Sivas'tan tarihi girişimini başlatıyor. İnce "Memleket Hareketi" adını verdiği bu girişimi "Bu bir umut hareketidir" diyerek tanımlamıştı.

    CHP'li Muharrem İnce, yarın 'Memleket Harekleti'ni Sivas'ta başlatıyor. Dün Twitter hesabından Sivas'taki programını duyuran İnce, bugün ise "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da "Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu… İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu." sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz Köyü'ne gideceğiz." mesajını paylaştı.

    İNCE'NİN GİDECEĞİ KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI
    Öte yandan, Muharrem İnce'nin yarınki programı arasında yer alan Sivas'ın Banaz Köyü karantina altına alındı.

    'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.


    İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA
    Banaz köyünün karantinaya alınmasından sonra Muharrem İnce şu mesajı paylaştı:

    "Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz Köyü'nün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00'da Sivas Havalimanı'nda görüşmek üzere."

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